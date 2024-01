Feuerwehreinsatz in Augsburg-Oberhausen – Polizei ermittelt noch zur Ursache des Küchenbrandes

Am Donnerstag um 22:27 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg und der Freiwilligen Feuerwehr Oberhausen zu einem Küchenbrand in der Flurstraße alarmiert. Die Meldung besagte, dass die Küche in einem Mehrfamilienhaus brennt und es unklar ist, ob alle Bewohner das Gebäude gefahrlos verlassen können. Man kann sich darauf verlassen.

Die ersteintreffenden Kräfte erkundeten kurz und entsandten dann einen Trupp mit Atemschutz zur Brandbekämpfung und Personensuche in die Brandwohnung. Parallel dazu durchsuchte ein weiterer Trupp unter Atemschutz das restliche Gebäude nach vermissten

oder hilfsbedürftigen Personen. Nach kurzer Zeit konnte das Kommando „Feuer aus“ gegeben werden.

Es wurden keine weiteren Personen im Brandobjekt gefunden. Die betroffene Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter vom giftigen Brandrauch befreit.Die betroffene Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter vom giftigen Brandrauch befreit. Die Küchenzeile wurde erneut gereinigt. Die Feuerwehr hat das Brandobjekt mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester untersucht. Der Rettungsdienst hat die betroffenen Anwohner vor Ort untersucht, aber niemand musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde das Brandobjekt an die Mieter zurückgegeben.

Es können keine Angaben zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden gemacht werden. Die Polizei ermittelt noch.