Feuerwehreinsatz in Friedberger Möbelhaus

Heute Morgen gegen 01:00 Uhr kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr in einem Einrichtungshaus in der Augsburger Straße in Friedberg.

Die Brandmeldeanlage löste zu dieser Zeit einen Alarm aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Plastikwanne, die mit Essensresten gefüllt war, aus unbekannter Ursache in Brand geraten war. Die Plastikwanne befand sich im dritten Stock des Einrichtungshauses. Durch das Feuer wurde die Sprinkleranlage aktiviert. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Plastikwanne löschen, ohne dass größerer Sachschaden entstand. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Die Feuerwehren Friedberg, Stätzling und Rederzhausen waren vor Ort im Einsatz.