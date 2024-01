Feuerwehreinsatz verhindert Vollbrand – Bagger in Offingen in Flammen

Am 25.01.2024 bemerkte ein 58-jähriger Lokführer um 19:30 Uhr auf dem Verladebahnhof in Offingen, dass ein dort abgestellter Bagger in Brand geriet.

Die Feuerwehren aus Offingen, Schnuttenbach und Burgau wurden alarmiert und waren schnell vor Ort. Sie konnten ein vollständiges Abbrennen des Baggers verhindern, jedoch brannten das Führerhaus und die Elektrik des Zweiwege-Baggers aus. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigen Ermittlungen wird von einem technischen Defekt an der Elektrik des Baggers ausgegangen.

Die Feuerwehrinspektion des Landkreises Günzburg, ein Rettungswagen des BRK und die oben genannten Feuerwehren waren vor Ort.