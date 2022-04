Feuerwerk und FCA | Augsburger Plärrer mit enormem Zuspruch – Besucherstarkes Wochenende erwartet

Die letzten beiden Jahre hatte es keinen Augsburger Plärrer gegeben, nun ist das größte Volksfest in Schwaben zurück, und wie. Besucher, Festwirte und Schausteller zeigen sich vor dem letzten Fest-Wochenende sehr zufrieden. Nun steht nochmals ein Kraftakt bevor.



Die Plärrer-Wirte waren bisher voll zufrieden mit Besuch und Umsatz, nur im Personalbereich hatten sie Defizite. Den großen Andrang der Besucher können Sie gut aktuell aber gut stemmen. Auch die Betreiber von Fahrgeschäften und Buden zeigen sich erfreut über den Zuspruch der Besucher. Nach zwei Jahren ohne Volksfest ist die Sehnsucht nach unbeschwerten Feiern groß. Teilweise war der Platz so voll, dass man sich Gedanken über eine mögliche Schließung der Zugänge machen musste.

Fotos: Wolfgang Czech 1 von 14

Durchwachsener ist da schon die Bilanz der Sicherheits- und Hilfskräfte. Die Zahl der Einsätze bei Polizei und Rettungsdiensten war bisher im Vergleich zu früheren Festen deutlich erhöht, bei dem vermehrtem Besucheraufkommen sei dies aber durchaus normal.

Das besucherstärkste Wochenende steht an

Foto: Wolfgang Czech 1 von 14

Wer noch nicht auf dem Osterplärrer war, dies aber noch gerne machen möchte, hat am anstehenden Wochenende noch die Gelegenheit dazu. Schwabens größtes Volksfest hat noch bis Sonntag, 01. Mai (23 Uhr) geöffnet. Auch an allen drei Tagen ist mit vielen Besuchern zu rechnen.

Während am Freitag das Brillant-Hochfeuerwerk (22 Uhr) auf den Kleinen Exerzierplatz lockt, ist am Samstag mit zahlreichen Fußballfans aus Augsburg und Köln zu rechnen. Bei einem Sieg des FCA gegen die Rheinländer würden wohl besonders viele Anhänger kommen, um den Klassenerhalt der Schwaben zu feiern. Noch einmal stehen die Mitarbeiter und Hilfskräfte des Plärrers vor einem Kraftakt, nach zwei Jahren ohne Volksfest freuen nimmt man diesen aber gerne an.