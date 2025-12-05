Newsletter
Sonntag, Dezember 7, 2025
Feuerwerkskörper in Nürnberger Schule gezündet – Drei Schüler verletzt
Polizeipräsidium Mittelfranken
Feuerwerkskörper in Nürnberger Schule gezündet – Drei Schüler verletzt

In Nürnberg-Eibach ereignete sich ein Vorfall, bei dem unbekannte Schüler am Freitagvormittag (05.12.2025) einen Feuerwerkskörper in die Aula eines Gymnasiums warfen, was zu drei leicht verletzten Personen führte.

Feuerwerkskörper explodiert während der Pausenzeit

Gegen 11:35 Uhr warf eine bislang unbekannte Person während der Pausenzeit einen Böller in die Aula des Gymnasiums in der Pommernstraße. Drei Schüler, im Alter von 12, 15 und 16 Jahren, befanden sich in der Nähe des Explosionsortes. Durch die Explosion der Knallkörper erlitten alle drei ein Knalltrauma und wurden vom alarmierten Rettungsdienst versorgt. Der 16-jährige Schüler wurde zudem am Bein verletzt und suchte später ein Krankenhaus auf.

Flucht des Täters und laufende Ermittlungen

Die Polizeiinspektion Nürnberg-West, die sofort verständigt wurde, nahm den Sachverhalt vor Ort auf. Ersten Erkenntnissen zufolge warf ein Schüler aus einer Gruppe heraus den Feuerwerkskörper in die Schulaula und floh. Ob der Täter selbst Teil der Schule ist, bleibt Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

