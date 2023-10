Fifa: Fußball-WM 2030 wird auf drei Kontinenten ausgetragen

Die Fußball-WM im Jahr 2030 soll auf drei Kontinenten ausgetragen werden: Afrika, Europa und Südamerika. „Im Jahr 2030 wird die Fifa-Fußballweltmeisterschaft drei Kontinente und sechs Länder vereinen und die ganze Welt einladen, an der Feier des schönen Spiels, des 100. Jubiläums und der Fifa-Weltmeisterschaft selbst teilzunehmen“, teilte die Fifa am Mittwoch mit. Hauptausrichter werden demnach Spanien, Portugal und Marokko.

Fußball-Fan (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Der Fifa-Rat habe der gemeinsamen Kandidatur der drei Länder einstimmig zugestimmt, hieß es. Zudem sei entschieden worden, eine „einzigartige Hundertjahrfeier“ in Montevideo, der Hauptstadt Uruguays auszurichten, da bereits die erste Fifa-Fußballweltmeisterschaft 1930 in Uruguay stattfand. In Argentinien und Paraguay soll jeweils ebenfalls ein Spiel der WM ausgetragen werden.