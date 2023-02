FIFA-Wahl: Messi zum siebten Mal Weltfußballer

Lionel Messi ist erneut Weltfußballer des Jahres. Der 35 Jahre alte argentinische Weltmeister erhielt die Auszeichnung im Rahmen der FIFA-Gala am Montag in Paris zum siebten Mal. Rekordgewinner Messi setzte sich gegen die Franzosen Kylian Mbappe und Karim Benzema durch. Der Titel des Welttrainers ging an den Argentinier Lionel Scaloni, als Welttorhüter wurde sein Keeper Emiliano Martinez ausgezeichnet. Bei den Frauen gewann erneut die Spanierin Alexia Putellas, die weiteren Titel gingen an Europameister England.