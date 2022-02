Filip Pavlović ist Dschungelkönig 2022 – So lief das Voting

Nach 16 Tagen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ steht der 15. Gewinner nun fest: Mit deutlichen 63,69 Prozent der Stimmen wurde Filip Pavlović im großen Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zum „Dschungelkönig 2022“ in Südafrika gekürt (Vgl. Staffel 14, 2020: 80,62 % für Prince Damien). Eric Stehfest wurde mit 36,31 Prozent Zweiter. Kurz zuvor lag im Vorfinale Filip mit 48,58 Prozent klar vorn: Drittplatzierter Manuel erzielte 23,25 Prozent der Zuschauerstimmen und Eric platzierte sich knapp davor (28,17 %).

Elf Promis zogen in den südafrikanischen Dschungel, um den Titel Dschungelkönigin oder Dschungelkönig 2022 zu ergattern. Mit diesem Ziel vor Augen lachten und zofften die Dschungelcamper, bekämpften ihre Panik, hungerten bei Reis und Bohnen, versanken in Tränenmeeren, meisterten die härtesten Dschungelprüfungen aller Zeiten und zeigten sich TV-Deutschland von einer ganz neuen Seite.

Als es in der ersten Woche noch hieß „Wer soll zur nächsten Dschungelprüfung?“ war die Antwort der Zuschauer:innen eindeutig: Linda Nobat wurde in sechs von sieben Prüfungen gewählt, landete dreimal deutlich auf Platz 1 (22.01.: 16,43 %; 23.01. Nr.1: 32,74 %; 24.01. Nr.1: 48,74 %; 25.01. Nr.1: 46,78 %; 26.01.: 24,43 %; 27.01.: 15,45 %). Auch Anouschka Renzi bekam viele der Zuschauer:innenstimmen, wurde viermal in eine Prüfung gevotet und lag an zwei Tagen auf Platz 1 (21.01. Nr.1: 21,53 %; 23.01.: 7,77 %; 26.01. Nr.1: 33,52 %; 27.01.: 25,06 %).

In Woche 2 hieß es allabendlich „Wer soll im Camp bleiben?“: Harald Glööckler und Eric Stehfest holten jeweils an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die meisten Votes (Harald: 28.01. 27,98 %, 29.01. 26,58 %; Eric: 30.01. 22,31 %, 31.01. 20,41 %). Bereits ab Dienstag, 1. Februar lag Filip Pavlović in der Gunst der Dschungelfans auf Platz 1, den er sich nicht mehr nehmen ließ (01.02.: 20,09 %; 02.02.: 25,61 %; 03.02.: 25,18 %; 04.02.: 32,35 %). Niemand sonst außer Harald, Eric und Filip erhielten an einem Tag die meisten Stimmen.

Nach dem großen Finale ist noch keine Zeit zum Abschied nehmen: Heute Abend ab 20:15 Uhr versammeln sich alle Camper:innen bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen", feiern den Dschungelkönig und lassen das Abenteuer Südafrika Revue passieren.