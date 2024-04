Final Call für die Angels Nördlingen? Rieserinnen benötigen Unterstützung zum Erhalt der Bundesliga

Vor einigen Wochen bereits haben die Verantwortlichen der Angels Nördlingen ihre momentan finanzielle Situation publik gemacht. Jetzt, 3 Tage vor der Deadline, geben sie ein Update zur Lage und bitten nochmals um Unterstützung.

Die 16. Bundesligasaison in Folge der Angels Nördlingen ist vorbei, die letzten Spielerinnen werden in diesen Tagen Nördlingen (vorerst) verlassen und die EIGNER Angels belegen als Pokalvizemeister am Ende den fünften Platz beim Kampf um die Deutsche Meisterschaft. Dennoch müssen sie trotz dieser überaus erfolgreichen Saison noch immer ums finanzielle Überleben kämpfen.

Durch die vergangenen PlayOff-Spiele, das historische Top4, aber vor allem die anstehenden neuen Lizenzvorgaben braucht der Verein bis zum 10. April, der die Deadline für die Abgabe der Lizenzunterlagen für die kommende Saison ist, insgesamt 75.000 Euro. Die größten „Geldfresser“ sind vorerst ein hauptamtlicher Mitarbeiter in der Verwaltung, ein hauptamtlicher Nachwuchstrainer, ein Hallenboden, auf dem ausschließlich die Basketballlinien zu sehen sind sowie eine einheitliche technische Ausrüstung.

Inzwischen sind rund zwei Drittel der erforderlichen Summe durch Privatspender und Firmensponsoring zusammengekommen. Während der vergangenen Wochen haben die Verantwortlichen alle Hebel in Bewegung gesetzt und versucht bei den großen Firmen alles in die Wege zu leiten. Nachdem die Frist bereits in 3 Tagen abläuft, werden und wurden auch schon alle benötigten Unterlagen für die Lizenzierung zusammengesammelt. Damit diese möglichst erfolgsversprechend eingesendet werden können, bittet der Verein nun mit diesem letzten Aufruf um die Unterstützung aller Fans und dem Verein Zugetanen.

Selbstverständlich wird auch schon am Kern des Vereins, dem Team, gewerkelt. Martin Fürleger, sportlicher Leiter der Angels, hat schon viele Gespräche geführt, um auch in der neuen Saison, sollte es sie in Nördlingen tatsächlich geben, eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzubauen.

„Die gesamte Angels-Familie dankt allen Spenderinnen und Spendern sehr und drückt die Daumen, dass es durch weitere Unterstützung tatsächlich klappt – mit dem Bundesligabasketball in Nördlingen.“, heißt es in einer Erklärung der Rieserinnen.

Alle weitere Informationen sind unter eigner-angels.de nachzulesen.