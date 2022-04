Finale dahoim | Der FC Augsburg will gegen Köln den Klassenerhalt fix machen

Mit dem Auswärtssieg in Bochum hat sich die Ausgangssituation für den FC Augsburg klar verbessert. Mit einem Sieg im „Finale dahoim“ am Samstag gegen Köln soll der Klassenerhalt gefeiert werden.

„Nach dem Auswärtssieg in Bochum ist klar, dass wir noch einen Sieg brauchen, dann wäre es so, dass die Fans und wir feiern können.“, über die Ausgangslage ist sich FCA-Coach Markus Weinzierl im Klaren. Mit einem Erfolg im „Finale dahoim“ gegen den 1.FC Köln soll am heutigen Samstagnachmittag der elfte Klassenerhalt in der Bundesliga eingetütet werden. Bis auf den gelbgesperrten Pedersen und die beiden Langzeitverletzten Strobl und Bazee können die Schwaben für diese Aufgabe auf den gesamten Kader zurückgreifen.

Köln: Hoch motiviert und offensivstark

Weinzierl: „Wir sind hoch motiviert“. Das wird gegen den Effzeh auch nötig sein. Die Rheinländer präsentierten sich zuletzt in einer starken Verfassung und konnten drei Spiele in Folge gewinnen. Die Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe ist nach dem Last-Minute-Klassenerhalt in der Relegation der Vorsaison für die Geißböcke absolut im Bereich des Möglichen. Die Euphorie ist groß. Für das große Ziel FC-International dürfen die Gäste heute im Schwabenland aber eigentlich nicht nachlassen, um im Vierkampf um drei noch vakante Plätze für das internationale Geschäft nicht an Boden zu verlieren. „Wir wollen die Ergebnisse weiterführen. Wir hoffen, dass wir weiter in den positiven Schlagzeilen landen.“, ist sich auch Kölns Trainer Steffen Baumgart der Lage bewusst.

Darf heute gefeiert werden?

Gerade im Spiel nach vorne sind seine einsatzfreudigen Kölner mit mutigem Offensivfußball durch Uth und Modeste (bisher 17 Saisontore) immer brandgefährlich. Hier muss Augsburg versuchen, dagegenzuhalten. Wie schon in Bochum wird es für den FCA auf eine kompakte, geschlossene Defensivarbeit der gesamten Mannschaft ankommen. Immer wieder hatte dies in der Rückrunde gut geklappt. Vier Siege aus den letzten sieben Spielen können sich durchaus sehen lassen. Mit einem weiteren Dreier, es wäre nach dem 2:0 beim Hinspiel der zweite gegen den FC in dieser Spielzeit, kann gefeiert werden. Wenn es nach den Hausherren geht, dürfte die Party direkt mit dem „Finale dahoim“ beginnen.

Die voraussichtliche Aufstellung

Gikiewicz – Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Iago – Maier, Dorsch – Caligiuri, Vargas – Hahn, Gregoritsch