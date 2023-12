Finanzministerium sieht wegen Schäuble „bleibende Verpflichtung“

Das Bundesfinanzministerium will sich weiter am früheren Finanzminister Wolfgang Schäuble, der am Dienstagabend verstorben war, orientieren. „Seine konsequente Haltung ist uns eine bleibende Verpflichtung“, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung des Ministeriums, die namentlich nicht unterzeichnet war. Schäuble habe als Bundesminister der Finanzen „in herausfordernden Jahren nicht nur für die Fiskalpolitik Deutschlands, sondern ganz Europas Maßstäbe gesetzt“.

Wolfgang Schäuble (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das Bundesministerium der Finanzen werde ihm ein ehrendes Andenken bewahren, es wurde Trauerbeflaggung angeordnet. Schäuble war von 2009 bis 2017 Finanzminister und berüchtigt für seine strenge Finanzdisziplin und Kämpfer für die „schwarze Null“: jahrelang gelang es ihm, keine neuen Schulden zu machen.