Finanztreffpunkt Bayern: Meetups für Investoren

Um die eigene Zukunft möglichst sorgenfrei zu gestalten, sind viele Deutsche auf der Suche nach einer finanziellen Absicherung. Durch die niedrigen Zinsen bei Sparbüchern ist das klassische Sparen heute nicht mehr sehr ertragreich, deshalb interessieren sich immer mehr Menschen für Anlagemöglichkeiten an der Börse. Ein gutes Know-how hilft dabei, bewusste Entscheidungen zu treffen und den Markt gekonnt zu beobachten.

Der Austausch mit anderen kann helfen, sich ein solches Expertenwissen anzueignen. Aus diesem Grund warten in Bayern einige Meetups, bei denen unterschiedliche Finanzthemen diskutiert werden!

In was investieren?

Die Börse ist ein spannender Ort, um sein Kapital anzulegen und bestenfalls zu vermehren. Abzuwägen ist dabei jedoch immer, ob auf möglichst sichere Werte wie Gold gesetzt werden soll, die ihren Kurs zwar relativ stabil halten, dabei aber wenig Wertsteigerung erleben, oder auf volatile Anlagen, die große Renditen und große Verluste gleichermaßen bringen können. Unterschieden wird dabei außerdem zwischen Daytrading und dem Trendhandel. Daytrading beschreibt sehr kurze Kauf- und Verkaufsintervalle, bei denen kurze Kursschwankungen genutzt werden, um Profite zu machen. Der Trendhandel basiert auf dem Prinzip, Anlagewerte langfristig zu behalten und über Monate oder Jahre ein langsames, aber stabiles Wachstum zu begleiten. Dabei kommt es natürlich ganz darauf an, wie viel Zeit ein Trader in seine Tätigkeit investieren möchte. Wer Daytrading betreibt, muss ständig informiert sein und meist täglich Entscheidungen treffen, während im Trendhandel unabhängig von dem aktuellen Kurs zugewartet werden kann. Ein Mittelweg zwischen den beiden Arten nennt sich Swingtrading und bezeichnet eine mittelfristige Anlage, bei denen einige Tage oder Wochen zwischen An- und Verkauf vergehen können. Ein starker Trend geht derzeit auch in Richtung der spekulativen Differenzkontrakte, die auch als CFDs bekannt sind. Hier werden die Basiswerte nicht direkt gekauft, sondern nur auf die Kursbewegungen spekuliert.

Gemeinsam diskutieren

Besonders für neue Investoren kann sich der Aktienmarkt als großes Labyrinth herausstellen. Im Internet stehen zwar zahlreiche Ressourcen zur Verfügung, mit denen die Analyse von Anlagewerten erleichtert wird, trotzdem können beim Einstieg viele Fragen aufkommen. Hier sind gemeinsame Meetups mit Gleichgesinnten eine hervorragende Möglichkeit, um sich auszutauschen und wichtige Themen zu diskutieren. In Bayern warten zahlreiche Stammtische und Events in verschiedenen Städten, die den Austausch unter eingeschweißten Investoren und Neulingen am Aktienmarkt ermöglichen. Das Trading Meetup München zählt zu einer der größten Gruppen in Bayern, die sich regelmäßig treffen. Ein wöchentlicher Stammtisch wird derzeit immer dienstags ab 18:30 organisiert und findet im ibis München City statt. Natürlich kann man sich auch online austauschen, da die Plattform Meetup eine Chatfunktion besitzt. In Nürnberg lädt der Börsen- und Wertpapierverein Nürnberg e.V. interessierte Trader ein, sich einer großen Gemeinschaft anzuschließen, um zusammen mehr über den Aktienmarkt zu lernen. Der Verein organisiert Treffen, Vorträge und Workshops, an denen Vereinsmitglieder online oder vor Ort teilnehmen können. In Augsburg wartet das Finanzcafé auf neugierige Trader, die ihre Leidenschaft mit anderen Menschen teilen möchten. Hier werden mehrmals im Monat Vorträge und Informationsveranstaltungen zu unterschiedlichen Finanzthemen vorgestellt. Natürlich darf dabei auch debattiert werden.

Die Börse ist ein spannender Ort, um sein Kapital zu anzulegen und mit etwas Geschick und einer Prise Glück auch zu vermehren. Entscheidungen trifft man am besten nicht nur alleine, sondern mit der Schwarmintelligenz, die sich bei Meetups und Stammtischen anbietet. In Bayern ist das Angebot für solche Treffen groß, in den meisten Städten findet man ein oder mehrere Events pro Woche. (pm)