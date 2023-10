Finnlands Ex-Präsident Ahtisaari gestorben

Der ehemalige finnische Präsident und Friedensnobelpreisträger Martti Ahtisaari ist tot. Er starb am Montag im Alter von 86 Jahren in Helsinki, teilte das Büro des finnischen Präsidenten mit. „Mit großer Betroffenheit haben wir die Nachricht vom Tod von Präsident Martti Ahtisaari erhalten“, sagte Finnlands Staatschef Sauli Niinistö.

Finnland (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Ahtisaari habe „an die Menschheit, die Zivilisation und das Gute geglaubt“, und er habe ein „großes und bedeutendes Leben“ geführt. „Er war ein Präsident in Zeiten des Wandels, der Finnland in eine globale EU-Ära geführt hat“, so Niinistö. Ahtisaari war von 1994 bis 2000 der zehnte Präsident der Republik Finnland.

Im Jahr 2008 wurde für seine Bemühungen zur Lösung internationaler Konflikte mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.