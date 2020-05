Firma Roche: Corona-Antikörpertest ab Mai für Deutschland

Noch im Mai will das Pharmaunternehmen Roche einen neuen Test auf Antikörper gegen das neuartige Coronavirus an Gesundheitseinrichtungen in Deutschland ausliefern. Das vereinbarte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und das Unternehmen am Montag im oberbayerischen Penzberg.

Spahn sagte: «Der neue Test ist eine wichtige neue Wegmarke im Kampf gegen das Virus.» Drei Millionen Tests sollten noch im Mai ausgeliefert werden, für die dann kommenden Monate seien je fünf Millionen Tests zur Auslieferung nach Deutschland vereinbart.

Spahn sagte weiter: «Antikörpertests helfen uns, zu wissen, wer eine Corona-Infektion schon durchgemacht hat. So gewinnen wir Erkenntnisse über das tatsächliche Ausbruchsgeschehen.»