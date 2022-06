Am 17.06.2022, gegen 10:10 Uhr, ereignete sich in Fischach an der Einmündung

Poststraße/Buschelbergstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 44 Jahre alter

Kleinkraftradfahrer schwer verletzt wurde.

Ein 39 Jahre alter Pkw-Lenker war auf der Buschelbergstraße Richtung Poststraße

unterwegs und wollte in diese nach links Richtung Ortsmitte Fischach einbiegen. Der

Kleinkraftradfahrer war auf der Poststraße von der Ortsmitte Fischach kommend

unterwegs und wollte an der Einmündung zur Buschelbergstraße geradeaus Richtung

Wollmetshofen weiterfahren. Dabei befand er sich hinter einem größeren Lkw und war

deshalb für den Fahrer des Pkw nicht sichtbar.

Beim Abbiegen mißachtete der Pkw die Vorfahrt des Kraftradfahrers. Als dieser

bremste, verlor er die Kontrolle über sein Zweirad, kam zu Sturz und schlitterte gegen

den Pkw des Unfallverursachers. Dabei erlitt der Kradfahrer Verletzungen an der

Halswirbelsäule. Er wurde zur weiteren Behandlung in die Uniklinik Augsburg

eingeliefert. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe

von ca. 3000,- Euro.

Zur Behandlung des Verletzten war unter anderem ein Rettungshubschrauber

eingesetzt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.