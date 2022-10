Am Samstag (01. Oktober 2022) öffnet Schwabens längstes Kaufhaus, die Augsburger Dult, wieder ihre Stände. Bis zum 9. Oktober bieten 126 Händler ihr buntes Warensortiment im Bereich zwischen Vogelmauer bzw. Obere Jakobermauer an. Die Michaelidult startet um 10:30 Uhr mit einem Rundgang von Wirtschaftsreferent Dr. Wolfgang Hübschle.

Viele Menschen aus Augsburg und Bayerisch-Schwaben freuen sich schon auf die kommenden Tage. Für zahlreiche Familien gehört er einfach dazu, der Bummel über die Augsburger Dult. Zum 136. Mal öffnen an diesem Samstag die Fieranten ihre Stände entlang der 1000 Meter langen Verkaufsstraße zu einer Michaelidult.

Auch Wirtschaftsreferent Dr. Wolfgang Hübschle wird sich auf den Weg zur zwischen Vogel- und Jakobertor begeben und sich dabei persönlich ein Bild vom Sortiment der Händler machen.

Zuvor wird er die diesjährige Michaeli- oder Herbstdult um 10:30 Uhr im Bereich des Vogeltors feierlich eröffnen. Anschließend wird sich der Referent auf der über 1000 Meter langen Verkaufsstraße einen ersten Rundgang absolvieren.

Alles Mögliche und Unmögliche im Angebot

Wer das Besondere sucht, wird auf der Dult sicher fündig. Alles Mögliche und Unmögliche ist im breitgefächerten Angebot des Marktes zu finden. Von traditionell bis modern, jeder wird für sich etwas finden.

Angefangen von Textilien über Strumpfwaren, ätherische Öle und Duftwaren, Hüte, Mützen, Schafwollartikel, farbige Schleifenbänder, Stahlwaren, Messerschärfen am Stand, Holzartikel, Bücher, Bürsten, Pinsel, Besen, Korbwaren, Pfannen und Töpfe, Tee und Kräuter, ein umfangreiches Angebot an Kunstgewerbe, Geschirr, Spezialisten mit Naturheilmitteln, Gemüsehobel, Sanitärneuheiten, Rohrreiniger, Bunzlauer Keramik, Staubsaugerzubehör, Wischmop, Autopflegemittel, Kerzen, Grußkarten, junge Mode, Holzspielwaren, Strickwaren, Dinkelspelzkissen etc., Glaswaren, Käse und Oliven, Süßwaren, Wurstwaren, Suppen und Soßen.

Auch einige neue Händler und Produkte haben es geschafft, einen der begehrten Standplätze zu ergattern. Auf die Käufer warten beispielsweise Heißluftfritteusen, asiatische Köstlichkeiten, Smoothies, Luftreiniger, Saugroboter, Holzobjekte, Naturkissen und vieles mehr. Wie bereits erwähnt, es ist für jeden etwas dabei.

Natürlich muss auch keiner hungrig nach Hause gehen. Für das leibliche Wohl sorgen wieder zahlreiche Imbisswägen und – stände. Für die kleinsten Besucher wurde wieder ein historisches Karussell neben dem Vogeltor aufgebaut. Natürlich darf dort auch der „Billige Jakob“ nicht fehlen, der dort seit Jahrzehnten zu finden ist.

Die Michaelidult ist von 01. – 9. Oktober jeweils von 10:00 Uhr – 19:00 Uhr geöffnet.