Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Flaschenwurf im Würzburger Hauptbahnhof: Tatverdächtiger nach Videoauswertung festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am späten Freitagabend, den 7. November, eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern im Würzburger Hauptbahnhof. Ein 58-jähriger Staatenloser griff hierbei zu einer leeren Glasflasche und schlug damit auf seinen Kontrahenten ein. Der Geschädigte konnte sich nicht mit einem Tritt verteidigen und erlitt eine Kopfplatzwunde, die im Krankenhaus behandelt werden musste.

Polizeifahndung zunächst erfolglos

Die umgehend herbeigerufenen Bundespolizei- und Landespolizeikräfte trafen zunächst nur den verletzten Mann und Zeugen vor Ort an. Sie sicherten Spuren, darunter die zerbrochene Glasflasche, konnten den Täter jedoch zunächst nicht fassen.

Festnahme durch Videoüberwachung

Dank der Auswertung der Videoaufzeichnungen im Würzburger Hauptbahnhof konnte der Beschuldigte schließlich mithilfe eines Fotos gesucht werden. Bereits am Sonntagmorgen wurde er von Beamten der Bundespolizei am gleichen Bahnhof identifiziert und festgenommen. Obwohl er die Dienststelle nach den erforderlichen Maßnahmen wieder verlassen durfte, erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung und Bedrohung.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

