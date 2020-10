Fleißige Sammler aufgepasst | Das Forstamt Landsberg kauft wieder Kastanien und Eicheln zur Wildfütterung

Den Kindern macht es riesige Freude und dem Städtischen Forstamt hilft es beim Füllen der Vorratslager für den Winter: Das Sammeln von Eicheln und Kastanien wie sie jetzt in der Herbstzeit reichlich im Wald zu finden sind.

Am Mittwoch, 21. Oktober und Donnerstag, 22. Oktober 2020 jeweils von 14.00 – 16.30 Uhr ist es wieder so weit. Das Städtische Forstamt startet seine alljährliche Ankaufaktion.

Eicheln werden in unbegrenzter Menge zum Preis von 0,50 EUR/kg angekauft. Für Kastanien werden 0,20 EUR/kg gezahlt. Da der Bedarf an Kastanien sehr gering ist, weißt das Forstamt darauf hin, dass die Annahme von Kastanien auf 15 Kilo je anliefernde Person begrenzt ist.

Die angelieferten Früchte müssen getrocknet und frei von Schimmelpilzbefall sein, sonst können sie nicht angenommen werden.

Die Annahme erfolgt nicht wie gewohnt am Städtischen Forstamt sondern am Spitalgut in Landsberg am Lech (nahe Campingplatz, Pössinger Au 4).