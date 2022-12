Anzeige

Schlafen ist für den Körper und Geist wichtig, um zur Ruhe zu kommen und sich zu regenerieren. Doch Entspannung ist nur mit dem richtigen Bett möglich. Daher hat es sich FlexiSpot zur Aufgabe gemacht, für maximale Flexibilität und individuellen Komfort zu sorgen. Welche Vorteile der verstellbare Lattenrost S2 mit sich bringt, zeigt dieser Artikel.

Fakten rund um den FlexiSpot Lattenrost S2

Größe: 90 cm x 200 cm

Individuelle Kopf- und Fußneigung

Kabellose Fernbedienung mit 9 Tasten

Geräuschpegel bei Bedienung: weniger als 60 dB

Traglast: 340 kg

Was kann der FlexiSpot S2?

Bei dem Flexispot S2 handelt es sich um ein Bett mit elektrisch verstellbarem Lattenrost. Es sind zwei Motoren integriert, sodass sich Beine und Kopf individuell anheben lassen.

Kopfmotor: 0°-40°

Beinmotor: 0°-60°

Auf diese Weise lässt sich das Produkt von unterschiedlichen Personen nutzen, da man es individuell einstellen kann. Die Handhabung ist dabei sehr einfach. Dank einer mitgelieferten kabellosen Fernbedienung können Nutzer die Liegeposition so einstellen, wie sie möchten. Mithilfe einer Speicherfunktion können die bevorzugten Winkel hinterlegt werden.

Individualität wird bei FlexiSpot großgeschrieben. Denn nicht nur die Winkel des Lattenrosts lassen sich verändern – auch die vierstufigen Beine sorgen für maximale Flexibilität. So lässt sich die Betthöhe individuell anpassen.

Es gibt vier Höhenoptionen:

8 cm

15 cm

23 cm

29 cm

Verwendung des Lattenrost S2

Da der Lieferumfang nicht nur den verstellbaren Lattenrost, sondern auch ein Bettgestell beinhaltet, ist nur noch eine geeignete Matratze nötig. Zwei Seitenleisten und eine Endleiste sind verbaut, sodass sie an ihrem Platz bleibt und nicht verrutscht. Selbst bei steilen Winkeln kommt es nicht zu einem Kippen der Matratze.

Stabilität und Sicherheit: Wichtige Kriterien des FlexiSpot S2

Bereits die Matratze, die sicher an ihrem Platz bleibt, sorgt für eine erhöhte Sicherheit. Dennoch sorgt der elektrisch verstellbare Lattenrost von FlexiSpot für noch mehr Vorteile. Die Filzpolster unter den Füßen des Betts verhindern Reibung und sind rutschfest. Dank eines unter dem Bett integrierten Lichts eignet sich das Produkt für jeden, der nachts öfter einmal aufsteht. Auch in Sachen Stabilität punktet das Modell S2. Es hat eine Tragfähigkeit von bis zu 340 kg, sodass es selbst für Menschen mit einem höheren Körpergewicht ideal geeignet ist.

Komfort: Ist der Lattenrost S2 bequem?

Da jeder Mensch anders ist, sind auch die Anforderungen an ein Bett unterschiedlich. Der Lattenrost S2 kommt Nutzern daher entgegen und bietet eine große Bandbreite an Funktionen. Komfort steht dabei an erster Stelle.

Viele nutzen das Bett nicht nur zum Schlafen, sondern lesen auch gerne ein Buch oder sehen fern. Bei einem herkömmlichen Lattenrost können diese Tätigkeiten schnell zu Nacken- oder Rückenproblemen führen. Dank der flexiblen Einstellungsmöglichkeit des Produkts von FlexiSpots sind Beschwerden kein Thema mehr. Jeder findet hier die ideale Position, um zu entspannen. Selbst eine voreingestellte Anti-Schnarchfunktion ist integriert!

Fazit: Was spricht für den Lattenrost S2 von FlexiSpot?

In Sachen Sicherheit und Stabilität, Komfort und Flexibilität und der vielfältigen Verwendungsweise bietet der Lattenrost S2 von FlexiSpot zahlreiche Vorteile. Es handelt sich um eine wahre Bereicherung für jedes Schlaf- oder Gästezimmer zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Und vor Weihnachten gibt es eine Sonderaktion mit bis zu 34% auf viele Artikel.