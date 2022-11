Mario Götze fährt mit zur Fußball-WM nach Katar. Das gab Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag bei der Vorstellung des endgültigen Kaders in Frankfurt bekannt.

Für den Sturm nimmt Flick zudem überraschend Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko mit. Auch über einen vierten Torhüter habe man nachgedacht, so der Bundestrainer, am Ende habe man sich aber dagegen entschieden. Konkret fahren folgende Spieler mit zur WM: Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen, Kevin Trapp, Armel Bella-Kotchap, Matthias Ginter, Christian Günter, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Julian Brandt, Leon Goretzka, Mario Götze, İlkay Gündoğan, Kai Havertz, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Thomas Müller, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug, Serge Gnabry, Jonas Hofmann, Youssoufa Moukoko und Leroy Sané. Die umstrittene Fußball-WM in dem Golfstaat findet vom 20. November bis zum 18. Dezember statt.

Deutschland absolviert seine erste Partie am 23. November gegen Japan.

Foto: Bekanntgabe WM-Kader durch Bundestrainer Hansi Flick am 10.11.2022, über dts Nachrichtenagentur