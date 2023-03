Flick verzichtet vorerst auf Thomas Müller

Bundestrainer Hansi Flick wird bei den anstehenden Testspielen gegen Peru und Belgien auf Routinier Thomas Müller verzichten. „Das ist mit ihm besprochen, ich möchte jüngeren Spielern bei der Nationalmannschaft eine Chance geben“, sagte er dem „Kicker“. Das bedeute aber nicht, dass er für die EM kein Thema sei.

Thomas Müller (FC Bayern), über dts Nachrichtenagentur

Der Offensivspieler habe zeigen können, wie wertvoll er für Bayern München sei. „Er ist sehr wichtig für eine Mannschaft“, so Flick weiter. Nach der WM im vergangenen Jahr sei es wichtig, das eine oder andere neue Gesicht zu sehen.

„Wir haben ein Positionsprofil, Spieler analysiert, die uns helfen können und die wir ausprobieren wollen.“ Über die Situation bei den Torhütern mache er sich keine Sorgen. Wichtig sei es, dass Stammtorwart Manuel Neuer gesund und fit werde. Flick sei davon überzeugt, dass der Bayern-Keeper an seine Leistungsgrenze komme, wenn er wieder zu hundert Prozent fit werde. „Auf der Position müssen wir uns generell am wenigsten Sorgen machen“, so der Bundestrainer.

Als Stellvertreter habe aktuell Marc-André ter Stegen die Nase vorn, „aber wir haben mit ihm, Kevin Trapp und auch Bernd Leno und Oliver Baumann vier Torhüter auf Top-Niveau“.