Fliegerbombe in Lechhausen gefunden – A8 muss gesperrt werden

Auf der Grundlage einer Allgemeinverfügung richtet die Stadt am Mittwoch, 15. Juli 2020, in einem Radius von ca. 1.000 Metern rund um das Grundstück Pöttmeser Str. 11 im Gewerbegebiet Augsburg Ost eine Sperrzone ein.

Damit ist es in der Zeit von 17 Uhr bis zum Abschluss der Kampfmittelbeseitigung verboten, die Sperrzone zu betreten, zu befahren oder sich innerhalb der Sperrzone aufzuhalten. Weil in diesen Radius auch ein Streckenabschnitt der Bundesautobahn 8 fällt, ist ab 17:30 Uhr eine Vollsperrung in beide Richtungen zwischen den Anschlussstellen (AS) Augsburg-Ost und Dasing erforderlich. Die Umleitung erfolgt von der AS Dasing bis Friedberg über die B300, dann über die Kreisstraße AIC25, Südtiroler und Aindlinger Straße bis zur AS Augsburg-Ost, ebenso in der Gegenrichtung.

Bombe auf Ackerfläche entdeckt

Grund für die Maßnahme ist die Entdeckung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die etwa zwei Meter unter der Oberfläche eines Ackers im Grundwasser liegt. Für ihre Hebung sowie die Entschärfung an Ort und Stelle richtet die Stadt zur Sicherheit eine umfangreiche Sperrzone ein.

So erfolgt die Information der Betroffenen



Anwohner/innen innerhalb der Sperrzone informiert die Stadt im Vorfeld per Anschreiben, Gewerbetreibende per E-Mail bzw. telefonisch. Das Ende des Betretungs- und Aufenthaltsverbots geben die Sicherheitskräfte per Lautsprecherdurchsage und über die WarnApp NINA nach Abschluss der Kampfmittelbeseitigungsmaßnahme bekannt; damit ist gegen 22 Uhr zu rechnen.