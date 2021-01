Fliegeruhr Made in Germany | Die VANDAAG „Schallmauer-Tradition“ im Test

Mit dem Leitsatz „Alles, was Uhren brauchen“ versorgt Vandaag jedes Modell mit Komponenten aus erster Wahl, gemessen an der Fülle des Marktes sowie weiterer Konkurrenz. Insbesondere möchten wir uns nun mit der „Schallmauer-Tradition“ befassen.

Verarbeitung trifft auf Design

Was wohl jedem Betrachter als erstes in die Augen fällt, ist das sechziger Jahre Design dieser Edelstahluhr. Dieses zeichnet sich durch eine markante Lünette in glänzendem Schwarz sowie das Zwei-Chronographen-Ziffernblatt aus.

Neben der frontalen Wirkung dieser Fliegeruhr, ist die Vandaag „Schallmauer-Tradition“ auch bei seitlicher Betrachtung ein wirklicher Hingucker. Das liegt nicht zuletzt am 42,5mm Gehäuse, welches sich samt Push und Pull Krone angenehm am Handgelenk wiederfinden lässt.

Vielen Herstellern gelingt der Übergang vom Bild des Ziffernblatts, über die Lünette bis hin zum Gehäuserand nicht auf Anhieb. Durch die jahrzehntelange lange Erfahrung von Vandaag merkt man jedoch schnell, dass hier auf alles geachtet wurde. Bei einer Höhe von 12,2mm geht die Fliegeruhr an großen Handgelenken nicht unter und macht sie zugleich für kleinere Handgelenke tragbar.

Ganggenaues Quarzuhrwerk

Fliegeruhren lassen sich in Automatik- und Quarzuhren unterscheiden. Dabei haben Quarzuhren den Vorteil, besonders ganggenau zu sein. Auch bei längerem Verstauen und Nichtbenutzung, muss die Uhr nicht neu aufgezogen und gestellt werden. Das spart am Morgen Zeit und räumte uns als Träger im Langzeittest eine maximale Flexibilität ein. Über diese Flexibilität der Fliegeruhr von Vandaag hinaus, ist das verbaute Miyota 6S21 Quarz Uhrwerk sehr wartungsarm. Es steht einer jahrelangen Freude also nichts im Wege und den notwendigen Wechsel der Batterie alle paar Jahre macht jeder Uhrmacher in der Regel für ein paar Euro.

Horween-Lederband für höchsten Tragekomfort

Fliegeruhren fallen spätestens durch ihr unverkennbares Armband auf. Diese Eigenschaft hat sich Vandaag ebenfalls beim Design der „Schallmauer-Tradition“ zunutze gemacht. Vom Traditionshaus HORWEEN aus Chicago stammt das handgefärbte Leder mit seinem reichen Wachsgefühl auf der Oberfläche. Gefertigt mit bewährten Techniken und Formeln, die vor fast 100 Jahren entwickelt wurden.