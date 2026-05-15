Flucht auf der A93: 39-Jähriger nach Verfolgungsjagd und Warnschüssen in Maxhütte-Haidhof festgenommen

MAXHÜTTE-HAIDHOF, LKR REGENSBURG – Ein dramatischer Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Freitag auf der A93: Ein 39-jähriger Mann entzog sich einer Polizeikontrolle und lieferte sich eine Verfolgungsjagd, die in Maxhütte-Haidhof endete. Nach einer kurzen Flucht zu Fuß musste die Polizei Warnschüsse abgeben, bevor der Verdächtige festgenommen werden konnte.

Verfolgungsjagd auf der A93

Der Vorfall begann in den frühen Morgenstunden des 15. Mai gegen 2 Uhr, als der Fahrer eines Audi mit deutscher Zulassung auf der A93 im Bereich Regensburg eine polizeiliche Kontrolle verweigerte. Er flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hof. Während der Verfolgungsjagd führte der Fahrer mehrere gezielte Abbremsmanöver durch, offenbar um das nachfolgende Polizeifahrzeug zum Auffahren zu bewegen.

Flucht endete in Maxhütte-Haidhof

Die rasante Fahrt endete schließlich auf dem Parkplatz eines Netto-Marktes in Maxhütte-Haidhof. Dort setzte der Fahrer seine Flucht zu Fuß fort. Die Polizei gab zwei Warnschüsse ab, bevor der Tatverdächtige unter Anwendung unmittelbaren Zwangs vorläufig festgenommen werden konnte. Bei der Festnahme wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt, konnte jedoch seinen Dienst fortsetzen.

Ermittlungen laufen

Erste Ermittlungen ergaben, dass das vom Tatverdächtigen geführte Fahrzeug nicht zugelassen war und mit falschen amtlichen Kennzeichen versehen war. Der 39-jährige türkische Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihm werden unter anderem Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Last gelegt. Die weiteren Ermittlungen führt die Autobahnpolizeistation Schwandorf durch, die auch die Rechtmäßigkeit der abgegebenen Warnschüsse überprüft.

Veröffentlichung am 15.05.26 um 13:45 Uhr