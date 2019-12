Bei einer Auseinandersetzung am Nikolaustag war ein 49-jähriger Mann am Augsburger Königsplatz ums Leben gekommen. Eine Gruppe von sieben jungen Männern steht im Verdacht am Tod des Mannes (Mit-) Schuld zu tragen. Nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts München befinden sich die Beschuldigten nun alle wieder in U-Haft.

Am Nikolaustag war es am Augsburger Königsplatz kurz vor 23 Uhr zu einem Konflikt zwischen einer siebenköpfigen Gruppe junger Männer und zwei Männern Ende 40/Anfang 50 gekommen. Ein 49-jähriger Neusäßer wurde dabei mit einem Schlag getötet (siehe auch).

Nach einem Hinweis aus der Partyszene konnte die Ermittlungsgruppe der Kripo noch am selben Wochenende sieben junge Männer verhaften. Unter ihnen befinden sich auch der mutmaßliche Hauptäter, ein 17-Jährigen gebürtigen Augsburger mit mehreren Staatsangehörigkeiten.

Die sechs weiteren Männer wurden nach Haftbeschwerde wieder frei gelassen. Ende letzter Woche hatte das Oberlandesgericht München (OLG) diese Entscheidung revidiert, alles Männer müssen wieder in Haft (wir berichteten).

OLG sieht Flucht- und der Verdunkelungsgefahr

Das Oberlandesgericht München hat in seiner Beschwerdeentscheidung die Haftbefehle aufrechterhalten und Untersuchungshaft angeordnet. Der zuständige Senat bestätigt, ausgehend vom derzeitigen Ermittlungsstand, sowohl den dringenden Verdacht der Beihilfe zum Totschlag, als auch der gefährlichen Körperverletzung sowie die Haftgründe der Flucht- und der Verdunkelungsgefahr und der Schwere der Tat.

Daraufhin wurden am Freitag drei Beschuldigte erneut festgenommen. Drei Be-schuldigte stellten sich selbst bei der Polizei.Der Ermittlungsrichter des Amtsgericht Augsburg hat die Entscheidung des OLG eröffnet und die Haftbefehle wieder in Vollzug gesetzt.

„Gegenstand der nicht abgeschlossenen Ermittlungen sind sämtliche für und gegen die Beschuldigten sprechenden Umstände, die mit dem konkreten Tatgeschehen, aber auch mit dem Vor- und Nachtatverhalten der Beschuldigten und der Gruppenstruktur zusammenhängen. Anhand der erlangten Erkenntnisse wird laufend geprüft, ob sich der Tatverdacht erhärtet oder (ggf. auch für einzelne Beschuldigte) entkräftet wird.

Um diese Untersuchungen nicht zu beeinträchtigen, können derzeit keine Einzelheiten

zu den Ermittlungsergebnissen mitgeteilt werden.“ so der Augsburger Oberstaatsanwalt Matthias Nickolai in einer Stellungnahme.