Flüchtige Männer schießen auf SEK, nach Unfall bei Weißenburg festgenommen

Weißenburg – Bei einer spektakulären Flucht vor der Polizei erschossen zwei Männer aus einem Fahrzeug heraus auf Beamte des Spezialeinsatzkommandos. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag (27. Januar 2026) während einer geplanten Durchsuchungsaktion in Absberg im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen.

Flucht endet in Weißenburg

Die Kriminalpolizei hatte Hinweise, dass sich in einer Wohnung in Absberg mutmaßlich bewaffnete Personen aufhielten, weshalb ein Spezialeinsatzkommando hinzugezogen wurde. Kurz nach 17:00 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte vor Ort einen Mercedes A 200 mit niederländischer Zulassung, besetzt mit zwei Männern. Bei einem Versuch, das Fahrzeug zu kontrollieren, flüchtete der Mercedes mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Pfofeld. Während der Verfolgungsfahrt wurden aus dem Fahrzeug Schüsse auf die Einsatzkräfte abgegeben.

Verfolgungsjagd und Unfall

Die rasante Flucht führte über mehrere Ortschaften, begleitet von einem Polizeihubschrauber. In Weißenburg kam es zu einem erneutem Schusswechsel. Einsatzkräfte schossen auf die Reifen des Fluchtfahrzeugs, das daraufhin am Kreisverkehr Emetzheimer Straße verunfallte und mit einem weiteren Fahrzeug kollidierte. Die Insassen, zwei türkische Männer im Alter von 23 und 24 Jahren, wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Drei SEK-Beamte erlitten ebenfalls Verletzungen.

Ermittlungen und Festnahmen

Nachdem die Mercedes-Insassen gefasst waren, wurde das Anwesen in Absberg weiter überwacht. Eine dort entdeckte männliche Person (30, ebenfalls türkisch) wurde festgenommen, wobei er sich leicht verletzte. Die Spezialkräfte durchsuchten die Wohnung, jedoch ohne weitere Festnahmen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass eine vierte Person auf der Flucht ist, wurde die Umgebung abgesucht, jedoch ohne Ergebnis.

Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Ansbach sowie der Staatsanwaltschaft Ansbach geführt. Gegen die Insassen des Fluchtwagens wurde Haftbefehl unter anderem wegen versuchten Mordes und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erlassen. Einsatzkräfte führen umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Zeugen, die während der Flucht gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Michael Konrad