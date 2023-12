Flugbetrieb in München läuft wieder – weiter Einschränkungen

Der Flugbetrieb am Münchener Flughafen läuft seit dem frühen Sonntagmorgen wieder. Es werde aber weiterhin Einschränkungen im Luftverkehr geben, teilte der Flughafenbetreiber mit. Man empfehle Reisenden, die am Sonntag fliegen, sich vor der Anreise zum Flughafen frühzeitig bei ihrer Airline über den Status ihres Fluges zu informieren.

Bahnhof Flughafen München (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Der Betrieb war am Samstag wegen der anhaltenden starken Schneefälle eingestellt worden. Auch der Weihnachts- und Wintermarkt am Flughafen wurde infolge der Räumarbeiten geschlossen. Der Wintereinbruch hatte am Wochenende in Teilen Süddeutschlands für Chaos gesorgt.

In München war nicht nur der Flughafen betroffen, auch der Zugverkehr am Hauptbahnhof wurde eingestellt.