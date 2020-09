Flughafen München: Innovativ in allen Belangen

Der Münchner Flughafen Franz-Josef-Strauß ist so viel mehr als nur ein Ort, an dem Reisende in ein Flugzeug steigen. Als einer der großen internationalen Flughäfen Deutschlands überzeugt er durch Größe, Kapazität, Lage und Angebot. So wird er zum attraktiven Ort für Arbeitnehmer, Geschäfte, Dienstleister und Menschen, die im Alltag einfach ein wenig Airport Flair genießen möchten. Günstig Parken am Flughafen München kann man sowohl als Kurzzeitbesucher als auch als Reisender.

In der Vorweihnachtszeit finden Besucher im Forum des Airport Centers einen liebevoll gestaltetes Winter- und Weihnachtsmarkt, doch auch im Sommer ist das Forum ein beliebter Anziehungspunkt für Reisende sowie auch für Gäste. Auch der Besucherpark am Flughafen München hat es Besuchern angetan.

Der Zauber der Weltenbummler – deshalb ist der Flughafen ein beliebtes Ziel

Reisende finden weltweit schöne Flughäfen und spüren überall dasselbe zauberhafte Flair: Neben Begrüßung und Abschied liegt Globetrotter Mentalität in der Luft. Tränen der Freude und Tränen des Abschieds, wohin man sieht. Hektische Menschen, die pünktlich durch die Sicherheitskontrolle müssen, sind ebenso gut vertreten wie langsame Reisende, die die Atmosphäre in sich aufsaugen.

Cafés, Bars und Restaurants bieten vor allem am Franz-Josef-Strauß Flughafen reichlich Gelegenheit für Tagesgäste, die nicht reisen, aber dennoch Reiseluft schnuppern möchten.

Familien mit Kindern schätzen besonders den Besucherpark. Von dort aus hat man die perfekte Aussicht auf Flugzeuge, die gerade starten – auch das größte Flugzeug, der A380 von Emirates, der nachmittags die Reise ins ferne Dubai antritt, zieht regelmäßig ganze Besucherscharen an. Der Themenspielplatz des Parks stellt die Kontinente dar, und auch Rundfahrten durch den Flughafen können Gäste buchen. Auch die Augsburger nehmen dieses abwechslungsreiche Angebot sehr gerne an.

Im Flughafen selbst warten unzählige Boutiquen, unter anderem der FC Bayern Fan Shop, auf Gäste aus aller Welt. Feine Geschäfte für Kleidung oder Reisegepäck ziehen vor allem Geschäftsreisende an.

Die Anreise vor der Reise – Parken am Flughafen

Wer eine Reise plant oder als Tagesgast einen internationalen Flughafen wie den Münchner besuchen möchte, hat meist ein Problem: das Parken. Noch immer sind die Bezahlparkplätze an Flughäfen als überteuert und unsicher verschrien. Gerade wenn man auf eine längere Reise geht, möchte man sein Fahrzeug aber sicher geparkt wissen, ohne dafür ein Vermögen auszugeben. Nicht immer ist die Fahrt zum Flughafen in Bayern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln geeignet, denn wer es eilig hat oder mit Kindern und viel Gepäck reist, kann dies meist nicht stemmen.

Doch das Parken am Flughafen München ist sehr gut ausgebaut und bietet für jedes Bedürfnis eine gute Lösung. Kurzzeitparker können dabei Parkplätze auswählen, die nah am Airport Center liegen. So spart man sich Zeit und die Kosten bleiben im Rahmen.

Langzeitparken am Flughafen München

Doch vor allem diejenigen, die eine Urlaubsreise antreten, scheuen sich vor hohen Kosten und unzureichender Sicherheit. Für diese Zielgruppe entwickelten mittlerweile zehn Parkanbieter am und um den Flughafen Parkmöglichkeiten, die genau diesen Anforderungen entsprechen.

Dabei können Reisende schon im Vorhinein online einen Parkplatz am Münchner Flughafen reservieren und diesen sogar online bezahlen. So spart man sich vor Ort die Suche nach einem geeigneten Langzeitstellplatz und kann entspannt anreisen. Das Angebot an Stellflächen für PKWs rund um den Flughafen München ist dabei sehr vielfältig und lohnt sich bereits ab einem Aufenthalt von ein paar Tagen.

Generell gilt: Je weiter der Flughafen Parkplatz vom Hauptgebäude entfernt ist, desto kostengünstiger wird das Parken. Doch Urlauber müssen dabei keine Strapazen erwarten, denn sämtliche Buchungen beinhalten einen Transfer zum Flughafen. Dieser kann entweder per Linienbus angetreten werden oder auch mit einem vom Anbieter eigens zu diesem Zweck bereitgestellten Shuttle Dienst. Im Rahmen der Reservierung kann man angeben, wann Abflug und Landung stattfinden – so gelingt es dem Anbieter, effizient und ohne Wartezeiten zu planen. Viele Dienstleister ermöglichen es den Nutzern sogar, nach der Landung anzurufen, um im Falle einer Verzögerung dennoch eine schnelle Abholung zu gewährleisten.

Wer sich ein wenig informiert, kann also problemlos am Flughafen in München parken – sei es im Rahmen eines Tagesbesuches oder einer Urlaubsreise. So spart man Kosten ein und unterstützt die dort ansässigen Parkdienstleister. (pm)