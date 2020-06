Flugverkehr ab Frankfurt nimmt wieder zu

Die Aufhebung der Reisewarnung für einen Großteil Europas ist auch am Flughafen Frankfurt deutlich spürbar. In der zweiten Junihälfte nehme das Angebot von Flügen in die klassischen Urlaubsregionen am Mittelmeer stark zu, teilte der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport am Freitag mit. So steige die Zahl der wöchentlichen Verbindungen nach Mallorca von sechs auf 26. Auch die griechischen Inseln würden erstmals seit März wieder ab Frankfurt angeflogen.

Frau vor Informationstafel am Frankfurter Flughafen, über dts Nachrichtenagentur

Insgesamt seien Ende Juni bereits wieder Verbindungen zu 175 Destinationen, davon etwa 50 interkontinental, geplant. Ein leicht erhöhtes Angebot sei auch für einige Fernziele in Fernost und Südamerika geplant. Hinzu kämen weitere Ziele in Nordamerika, die ab dem 29. Juni wieder bedient werden sollen. Das für die letzte Juniwoche geplante Angebot ab Flughafen Frankfurt steige somit auf 219.000 Sitzplätze und damit von zehn Prozent in Anfang Juni auf etwa 20 Prozent des Vorjahresniveaus. Für die kommenden Wochen, auch mit Blick auf den Start der Sommerferien, erwartet der Flughafenbetreiber Fraport eine sukzessive Ausweitung des Flugangebots. Aufgrund der Corona-Pandemie werde die Verkehrsmenge aber insgesamt weiter deutlich unter dem Vorjahr liegen. Daher blieben vorerst alle Abfertigungsprozesse im Terminal 1 konzentriert.