Sein erstes Flutlichtspiel der Saison bestreitet der FC Augsburg am Freitag, 9. September, (20.30 Uhr) beim Aufsteiger SV Werder Bremen. Im Online-Ticketshop bereits reservierte Fans können sich ab Dienstag, 16. August, (12.00 Uhr) Tickets für die Partie am 9. Spieltag in Bremen sichern.

Die Auswärtstickets (Hardtickets) sind im Service-Center an der WWK ARENA, im FCA 1907 Store sowie im Online-Ticketshop unter www.fcaugsburg.de (zzgl. 4,90 Euro Versand) erhältlich.

Stehplatz (Block 101): 18 Euro

Stehplatz ermäßigt (Block 101): 14 Euro

Sitzplatz (Blöcke 103+105): 36 Euro

Eine Ermäßigung gilt für Schüler, Studenten, Wehr- und Zivildienstleistende, Arbeitslose, Kinder bis 14 Jahre und Schwerbehinderte ab 50 Prozent. Preise inklusive 1 Euro Vorverkaufsgebühr.