Fokus auf Punkte statt Geschenke – Richtungsweisende Tage für den ESV Kaufbeuren

Für den ESV Kaufbeuren beginnt mit den kommenden drei Spieltagen eine entscheidende Phase der Saison. Sowohl sportlich als auch tabellarisch stehen die Joker unter Zugzwang, denn vor der Weihnachtspause warten ein Heimspiel sowie zwei anspruchsvolle Auswärtsaufgaben. Punkte sind dringend gefragt, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Den Start macht am Freitagabend das Heimspiel gegen den EC Bad Nauheim. In der energie schwaben arena trifft das Team um Top-Scorer Henri Kanninen auf einen direkten Konkurrenten. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr. Gerade vor eigenem Publikum wollen die Joker ein Zeichen setzen und sich für die kommenden Aufgaben Selbstvertrauen holen.

Zwei Auswärtsfahrten vor Weihnachten

Nach dem Heimspiel geht es für den ESVK gleich zweimal in die Fremde. Am Sonntagnachmittag gastieren die Joker um 15:00 Uhr bei den Eispiraten Crimmitschau. Nur zwei Tage später folgt bereits das nächste Auswärtsspiel bei den Lausitzer Füchsen. In Weißwasser fällt der erste Puck am Dienstagabend um 19:30 Uhr. Ein dicht getakteter Spielplan, der dem Team physisch und mental alles abverlangen wird.

Personalsituation vor dem Wochenende

Trainer Andrew Donaldson muss weiterhin mit einigen Unwägbarkeiten planen. Sami Blomqvist steht nach seiner Verletzung wieder auf dem Eis und könnte noch vor Weihnachten ins Lineup zurückkehren. Bei Max Kislinger wird sich erst nach weiteren Untersuchungen entscheiden, ob ein Einsatz am Freitag möglich ist. Neuzugang Brent Readeke soll frühestens beim Auswärtsspiel in Weißwasser zur Verfügung stehen. Auch mögliche Einsätze von Förderlizenzspielern aus München sind derzeit noch offen. Sicher fehlen werden Daniel Fießinger, Joe Cassetti, Dartagnan Joly sowie John Rogl, dessen Rückkehr aktuell für Mitte Januar erwartet wird.

Fokus auf Punkte statt Geschenke

Angesichts der Tabellenlage ist klar: Geschenke sollen erst an Weihnachten verteilt werden. In den anstehenden Partien zählt für den ESV Kaufbeuren ausschließlich der sportliche Erfolg, um mit einem positiven Gefühl in die kurze Pause zu gehen.