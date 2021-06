Folge der Ausschreitungen – Buslinien meiden die Augsburger Maxstraße

In Folge der nächtlichen Ausschreitungen in der Maximilianstraße hat die Stadt Augsburg ein Maßnahmenpaket erlassen.

Dieses sieht unter anderem vor, dass die Maximilianstraße jeweils an Donnerstagen, Freitagen und Samstagen ab 18 Uhr nicht mehr von Bussen und Straßenbahnen befahren werden darf. Deshalb werden die Buslinien 22 und 32 donnerstags, freitags und samstags ab 18 Uhr über Theodor-Heuss-Platz, Rotes Tor und Hochschule umgeleitet. Die Haltestellen Moritzplatz und Ulrichsplatz sowie die Haltestelle Margaret in der Margaretenstraße (Steig A/B) können nicht angefahren werden. Die Linie 22 hält an der Haltestelle Margaret in der Forsterstraße (Steig C/D).