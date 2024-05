Footballer von Augsburg Storm siegen in Fürstenfeldbruck

Am Sonntag fand das erste Auswärtsspiel des Augsburg Storm gegen die Fürstenfeldbruck RazorbacksII statt. Die Augsburger konnten früh in Führung gehen und ließen sich den Sieg bis zum Ende nicht mehr aus der Hand nehmen.

Erneut war die Defense die Paradedisziplin der Fuggerstädter, die keine Punkte der Gegner zuließ und selbst gute Feldpositionen für ihre Offensive erarbeiten konnte. Während Anthony Morris, William Maraj und Vladyslav Hyrov Pässe des gegnerischen Quarterbacks abfangen konnten, gelang es Edo Toviaou und Florian Wühr jeweils einmal den Gegenspielern den Ball zu entreißen und ihn für die eigene Offensive zu sichern. Justin Neumayer schaffte es einmal, den Quarterback der Razorbacks hinter seiner Offensive Line zu Boden zu bringen.

In der Offensive gelang Quarterback Natan Landau zuerst ein Touchdown Pass auf Max Schwaninger, bevor er anschließend für weitere 6 Punkte selbst in die Endzone laufen konnte. Am Ende siegten die Schwaben mit 13:0.

Das Spiel bot den mitgereisten Fans spannenden Football und bewies einmal mehr die Stärke und Entschlossenheit des Augsburg Storm. Mit diesem Sieg im Rücken blicken sie voller Zuversicht auf die kommenden Herausforderungen und sind fest entschlossen, am 08.Juni 2024 zu Hause gegen Dachau Thunder die heute eroberte Tabellenführung zu verteidigen.