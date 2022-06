Nach einem Auffahrunfall am Freitagnachmittag auf einer Staatsstraße im Süden von Forchheim (Oberfranken) verschlechterte sich der Zustand eines verletzten Taxigastes. In der Nacht auf Samstag erlag er schließlich seinen erlittenen Unfallverletzungen.

Gegen 14.20 Uhr fuhr eine 53-Jährige in ihrem Opel in stadtauswärtiger Richtung auf der ST2243 in Forchheim. Hinter ihr transportierte ein 57 Jahre alter Taxifahrer gerade einen Fahrgast in seinem Mercedes. In einem Bereich der Staatsstraße wird diese von ursprünglich zwei Fahrspuren auf lediglich eine verengt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Forchheim soll die Opel-Fahrerin dort versucht haben, ihren Wagen zu wenden. Der Taxifahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Es kam zum Auffahrunfall, durch dessen Wucht der 87-Jährige von der Rücksitzbank des Taxis gegen den Vordersitz gestoßen wurde.

Die beiden Fahrzeugführenden sowie der 87-Jährige mussten mit Rettungswägen in Kliniken gebracht werden. Dort verschlechterte sich im Laufe des Tages zunehmend der Gesundheitszustand des älteren Mannes aus dem Landkreis von Forchheim. In der Nacht erlag er seinen Verletzungen. Die Frau sowie der Taxifahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden an ihren Autos beträgt gesamt rund 15.000 Euro.

Polizeibeamte aus Forchheim sind derweil weiterhin mit der Ermittlung der genauen Unfallursache beschäftigt. Sie stehen dabei im engen Austausch mit der Staatsanwaltschaft Bamberg.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.