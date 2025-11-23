Newsletter
Sonntag, November 23, 2025
10.3 C
London
type here...
Subscribe
Sport
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Formel 1: Beide McLaren in Las Vegas nachträglich disqualifiziert

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nach dem Formel-1-Rennen in Las Vegas sind beide McLaren-Piloten nachträglich disqualifiziert worden. Grund sei jeweils ein zu hoher Verschleiß der sogenannten Skid-Blocks unter den Autos, teilten die Rennkommissare mit.

Formel 1: Beide Mclaren In Las Vegas Nachträglich DisqualifiziertLando Norris / McLaren (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der WM-Führende Lando Norris verliert damit den zweiten Platz, sein Teamkollege Oscar Piastri den vierten Platz. Max Verstappen (Red Bull) ist damit vor den beiden Mercedes-Piloten George Russell und Kimi Antonelli der neue Rennsieger. Eine Disqualifikation bei entsprechenden Regelverstößen ist nichts Neues. Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton war zuletzt beim Rennen in China 2025 aus dem gleichen Grund nachträglich disqualifiziert worden.

Für den WM-Kampf könnte die Entscheidung massive Konsequenzen haben. Norris bleibt zwar mit 390 Punkten WM-Spitzenreiter, hat aber vor den beiden letzten Rennen der Saison nur jeweils 24 Punkte Vorsprung auf Verstappen und Piastri.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburger Panther

Auswärtssieg der Augsburger Panther wird von vermeintlich schwerer Verletzung überschattet

0
Nach zwei Rückschlägen in Folge haben die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga ein wichtiges Lebenszeichen gesetzt. Beim 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen in Köln zeigte der AEV eine kämpferisch starke Leistung – musste aber zwei verletzte Spieler verkraften.
Ostallgäu

Zug engtleist! Strecke zwischen Marktoberdorf und Füssen gesperrt

0
Im Netz Ostallgäu-Lechfeld ist es am Samstag, 22. November...
Überregionale Nachrichten

500-Kilo-Bombe in München entdeckt: Tausende Bewohner evakuiert

0
Am Westfriedhof in Moosach ist eine Fliegerbombe gefunden worden....
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 21.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Polizei & Co

13-Jährige in Friedberg von Hund gebissen – Polizei sucht Zeugen

0
Am Samstagabend kam es in Friedberg zu einem Vorfall, bei dem ein Mädchen von einem Hund verletzt wurde. Die Polizei bittet nun den Hundehalter sowie mögliche Zeugen, sich zu melden.

Neueste Artikel