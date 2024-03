Formel 1: Ferrari feiert Doppelsieg in Australien

Beim Formel 1-Rennen in Australien hat Ferrari einen Doppelsieg eingefahren. Carlos Sainz fuhr in Melbourne als Erster vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc über die Ziellinie. McLaren-Pilot Lando Norris vollendete das Podium.

Carlos Sainz jr. / Ferrari (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Möglich wurde das Ganze, weil Titelverteidiger Max Verstappen (Red Bull), der die gesamte vergangene Saison sowie die ersten Rennen dieses Jahres dominiert hatte, bereits nach wenigen Runden wegen eines technischen Defekts ausschied. Direkt beim Start hatte sich Verstappen noch durchsetzen können, allerdings konnte Sainz ihn bereits in der zweiten Runde überholen. In der vierten Runde fing dann bei Versappens Auto die Bremse hinten Feuer und er musste es abstellen. Erstmals seit Singapur 2023 stand damit wieder jemand anderes als der Red-Bull-Pilot oben auf dem Podium – auch damals war Sainz der Sieger.

Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Oscar Piastri (McLaren), Sergio Pérez (Red Bull), Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin) und Yuki Tsunoda (Racing Bulls). Der einzige deutsche Pilot Nico Hülkenberg (Haas) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, sein Teamkollege Kevin Magnussen auf dem zehnten Platz einen Punkt. Das nächste Rennen findet in zwei Wochen in Japan statt.