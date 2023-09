Formel 1: Sainz beendet Siegesserie von Red Bull

Ferrari-Pilot Carlos Sainz hat das Formel-1-Nachtrennen in Singapur gewonnen und damit die Siegesserie von Red Bull beendet. Er fuhr am Sonntag vor Lando Norris (McLaren) und Lewis Hamilton (Mercedes) über die Ziellinie. Nach zehn Erfolgen in Folge für Max Verstappen und 15 Siegen in Serie für dessen Team gab es erstmals seit Langem keinen Grund zum Jubeln für Red Bull.

Carlos Sainz jr. / Ferrari (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Dies hatte sich schon im Qualifying angedeutet, als Verstappen nur auf dem elften und sein Teamkollege Sergio Pérez auf dem 13. Startplatz landeten. Im Rennen wurden beide zwar während einer Safety-Car-Phase zwischenzeitlich noch mal nach vorn gespült, spielten für den Rennausgang am Ende aber keine große Rolle. Stattdessen kam es zu einem engen Kampf zwischen Mercedes, McLaren und Ferrari.

Am Ende war George Russell (Mercedes) auf Podiumskurs, er fuhr aber nach einem Fahrfehler in der letzten Runde in die Mauer. Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Charles Leclerc (Ferrari), Verstappen, Pierre Gasly (Alpine), Oscar Piastri (McLaren) und Pérez. Liam Lawson (Alpha Tauri) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Kevin Magnussen (Haas) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Der einzige deutsche Pilot Nico Hülkenberg (Haas) landete in Singapur auf dem 13. Rang.

Das nächste Rennen findet in einer Woche in Japan statt.