Newsletter
Montag, Oktober 20, 2025
15.1 C
London
type here...
Subscribe
Sport
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Formel 1: Verstappen gewinnt Großen Preis der USA

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das Formel-1-Rennen in Austin gewonnen. Der Niederländer holte sich am Sonntag den dritten Sieg aus den letzten vier Rennen und setzte sich vor Lando Norris (2, McLaren) und Charles Leclerc (3, Ferrari) durch.

Formel 1: Verstappen Gewinnt Großen Preis Der UsaFormel-1-Rennauto von Red Bull (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Auf den Plätzen vier bis zehn folgten Lewis Hamilton (4, Ferrari), Oscar Piastri (5, McLaren), George Russell (6, Mercedes), Yuki Tsunoda (7, Red Bull), Nico Hülkenberg (8, Alfa Romeo), Oliver Bearman (9, Haas) und Fernando Alonso (10, Aston Martin).

Verstappen lieferte eine glänzende Performance ab und schaffte einen glatten Start-Ziel-Sieg. Damit kann der Niederländer auch in der Fahrer-Gesamtwertung weiter Boden gut machen: Seine 273 Punkte stehen den 314 Zählern von Lando Norris und den 336 von Oscar Piastri (beide McLaren) gegenüber.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Unterallgäu

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Siebnach und Oberhöfen – Fahrzeug in zwei Teile gerissen

0
Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Höfen und Siebnach kam es...
Landkreis Augsburg

Nackter Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn

0
Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn Königsbrunn, 18. Oktober...
Polizeimeldungen Bayern

SEK-Einsatz in Kaufbeuren: 26-Jähriger mit Messer sorgt für stundenlange Polizeiaktion

0
Kaufbeuren – Ein 26-Jähriger hat am Freitagnachmittag (18. Oktober)...
Newsletter

Mutmaßliches Autorennen in München endet in schwerem Crash – Unbeteiligte Frau schwer verletzt

0
Am Freitagabend hat offenbar ein illegales Autorennen auf dem...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel