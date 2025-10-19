Formel 1: Verstappen gewinnt Großen Preis der USA

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das Formel-1-Rennen in Austin gewonnen. Der Niederländer holte sich am Sonntag den dritten Sieg aus den letzten vier Rennen und setzte sich vor Lando Norris (2, McLaren) und Charles Leclerc (3, Ferrari) durch.

Formel-1-Rennauto von Red Bull (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Auf den Plätzen vier bis zehn folgten Lewis Hamilton (4, Ferrari), Oscar Piastri (5, McLaren), George Russell (6, Mercedes), Yuki Tsunoda (7, Red Bull), Nico Hülkenberg (8, Alfa Romeo), Oliver Bearman (9, Haas) und Fernando Alonso (10, Aston Martin).

Verstappen lieferte eine glänzende Performance ab und schaffte einen glatten Start-Ziel-Sieg. Damit kann der Niederländer auch in der Fahrer-Gesamtwertung weiter Boden gut machen: Seine 273 Punkte stehen den 314 Zählern von Lando Norris und den 336 von Oscar Piastri (beide McLaren) gegenüber.