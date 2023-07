Formel 1: Verstappen setzt Siegesserie in Ungarn fort

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat seine Siegesserie fortgesetzt und auch das Formel-1-Rennen in Ungarn gewonnen. Der WM-Führende fuhr am Sonntag auf dem Hungaroring vor Lando Norris (McLaren) und seinem Teamkollegen Sergio Pérez über die Ziellinie. Verstappen hatte direkt beim Start die Führung von Pole-Mann Lewis Hamilton (Mercedes) übernommen und diese dann konsequent verteidigt.

Max Verstappen / Red Bull (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Es ist der siebte Sieg in Folge für den Niederländer sowie der zwölfte Erfolg in Serie für Red Bull. Hamilton musste wiederum beim Start sogar noch beide McLaren-Piloten passieren lassen, für das Podium reichte es am Ende nicht mehr. Weiter hinten im Feld erwischte Alpine einen schwarzen Tag, da sowohl Esteban Ocon als auch Pierre Gasly in einen Unfall kurz nach dem Start involviert waren – sie mussten das Rennen deshalb vorzeitig beenden.

Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Hamilton, Oscar Piastri (McLaren), George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) und Carlos Sainz (Ferrari). Fernando Alonso (Aston Martin) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Lance Stroll (Aston Martin) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Der einzige deutsche Pilot Nico Hülkenberg landete in Ungarn auf dem 14. Rang. Das nächste Rennen findet in einer Woche in Belgien statt.