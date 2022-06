Beim Großen Preis von Kanada wird Max Verstappen im Red Bull aus der Pole starten. Er fuhr am Samstag schneller als Fernando Alonso, der im Alpine von Position zwei startet. Auf die weiteren Startplätze drei bis zehn fuhren Carlos Sainz jr. (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Kevin Magnussen (Haas), Mick Schumacher (Haas), Esteban Ocon (Alpine-Renault), George Russell (Mercedes), Daniel Ricciardo (McLaren) und Zhou Guanyu (Alfa Romeo).

Max Verstappen / Red Bull, über dts Nachrichtenagentur

Nach dem Großen Preis von Aserbaidschan führt Max Verstappen in der Fahrerwertung mit 21 Punkten Abstand vor Sergio Pérez und mit 34 Punkten Abstand vor Charles Leclerc. In der Konstrukteurswertung führt Red Bull mit 80 Punkten vor Ferrari und mit 118 Punkten vor Mercedes. Charles Leclerc muss von P19 starten, Sebastian Vettel scheitert bereits in Q1. Der Große Preis von Kanada wird zum ersten Mal seit 2019 ausgetragen, 2020 und 2021 musste der Grand Prix aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt werden.