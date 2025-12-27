Newsletter
Samstag, Dezember 27, 2025
4.4 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Forsa-Chef: CDU muss in Ost-Ländern mit Linken kooperieren

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Forsa-Chef Manfred Güllner geht davon aus, dass CDU und Linkspartei nach den Landtagswahlen im kommenden Jahr in den ostdeutschen Bundesländern zusammenarbeiten müssen.

Forsa-Chef: Cdu Muss In Ost-Ländern Mit Linken Kooperieren
Bodo Ramelow und Mario Voigt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bezogen auf die im September anstehende Wahl in Sachsen-Anhalt sagte Güllner der “Rheinischen Post” (Samstagausgabe): “Eine Landesregierung ohne die AfD könnte wahrscheinlich nur unter Beteiligung der Linken gebildet werden”.

Ähnlich bewertet der Berliner Meinungsforscher die Situation in Mecklenburg-Vorpommern: “Nicht unwahrscheinlich ist, dass dort nur vier Parteien zusammen – SPD, CDU, Grüne und Linke – eine Landesregierung ohne Beteiligung der AfD bilden könnten.” In einem solchen Szenario müsste sich die CDU überlegen, wie sie mit der geltenden Unvereinbarkeitsbeschluss zur Linken umgeht.

Umfragen sahen die AfD in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt zuletzt bei Ergebnissen von knapp 40 Prozent.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

FC Augsburg

Steht Giannoulis beim FC Augsburg vor dem Abschied?

0
Dimitrios Giannoulis ist absoluter Stammspieler beim FC Augsburg, doch nun könnte der Grieche vor einem Abschied aus Schwaben stehen.
Augsburg Stadt

KJF Klinik Josefinum: Ein Christkind zur Bescherung

0
Augsburg – Pünktlich zur Bescherung erblickte am Heiligabend um...
Augsburger Panther

Augsburger Panther setzen starkes Zukunftssignal

0
Die Augsburger Panther festigen zum Jahresende sowohl ihr wirtschaftliches als auch ihr sportliches Fundament. Die Partnerschaft mit der AHA GmbH wird ausgeweitet, zudem erhält Verteidiger Kyle Mayhew einen neuen Vertrag.
Polizei & Co

Mehrfachunfälle auf der A96 bei Memmingen: Glätte sorgt für Verkehrschaos an Heiligabend

0
Auf der Autobahn A96 zwischen Memmingen-Ost und Memmingen-Nord kam es am Nachmittag des 24. Dezember 2025 innerhalb weniger Minuten zu einer Serie von Verkehrsunfällen. Insgesamt waren 13 Fahrzeuge beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt. Auslöser war plötzlich auftretende Straßenglätte.
Vermischtes

Sieben verletzte Polizisten nach Ruhestörungs-Einsatz in Berlin

0
Ein zunächst harmloser Polizeieinsatz wegen einer Ruhestörung im Berliner...

Neueste Artikel