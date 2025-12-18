Newsletter
Donnerstag, Dezember 18, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Forsa: Mehrheit der Bundesbürger will Verbot von privatem Feuerwerk

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Kurz vor dem Jahreswechsel spricht sich eine Mehrheit der Bundesbürger von 60 Prozent für ein Verbot von privatem Feuerwerk zu Silvester in Deutschland aus. Das zeigt eine Umfrage vom 15. und 16. Dezember mit 1.002 Teilnehmern im Auftrag der Sender RTL und ntv. 37 Prozent der Befragten lehnen ein solches Verbot ab. Frauen sind häufiger als Männer dafür, privat gezündetes Silvester-Feuerwerk zu verbieten.

Forsa: Mehrheit Der Bundesbürger Will Verbot Von Privatem Feuerwerk
Feuerwerksverkauf (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Obwohl Deutschlands Feuerwerksbranche durch den Verkauf von Böllern und Raketen zum Jahreswechsel 2024/2025 mit 197 Millionen Euro Umsatz erst ein Rekordergebnis gemeldet hatte, planen in diesem Jahr laut Umfrage nur 16 Prozent der Deutschen den Kauf von Feuerwerk. Von denjenigen, die zum Jahreswechsel den Kauf von Raketen oder Böllern planen, wollen die meisten Befragten weniger als 20 Euro (20 Prozent) oder weniger als 50 Euro (62 Prozent) dafür ausgeben. Nur wenige Käufer (15 Prozent) planen mit Ausgaben von mehr als 50 Euro.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

