Forsa: Mehrheit hält Steuerentlastung erst ab 100 Euro für spürbar

Die meisten Bürger würden laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa erst ab einem dreistelligen Betrag im Monat von einer spürbaren steuerlichen Entlastung sprechen. Das berichten die Sender RTL und ntv, die die Umfrage in Auftrag gegeben hatten.

Demnach würden 38 Prozent der Befragten erst ab 100 Euro monatlich von einer merklichen Steuerentlastung sprechen, weitere 31 Prozent nennen 250 Euro. 19 Prozent halten sogar erst Entlastungen von mehr als 250 Euro im Monat für tatsächlich spürbar. Nur 5 Prozent sehen bereits 50 Euro als ausreichend an.

Auffällig sind Unterschiede zwischen den befragten Parteianhängern: Während Anhänger von CDU/CSU, SPD und Grünen mehrheitlich bereits 100 Euro pro Monat als spürbar ansehen, erwarten AfD-Anhänger deutlich höhere Beträge. Vier von zehn von ihnen sprechen erst bei Entlastungen von mehr als 250 Euro monatlich von einem echten Effekt.

Größere Unterschiede zwischen Ost und West sowie zwischen den verschiedenen Einkommensgruppen zeigen sich laut der Erhebung dagegen kaum. Für die Umfrage hatte Forsa 1.002 Personen am 30. April und 4. Mai befragt.