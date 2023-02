Forsa: Union klettert über 30-Prozent-Marke

Die Union hat in der aktuellen Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa deutlich in der Wählergunst zugelegt. In der Erhebung für die Sender RTL und ntv verbesserte sie sich um drei Prozentpunkte und erreicht damit aktuell 31 Prozent. Das ist ihr bester von Forsa gemessener Wert seit März 2021.

Friedrich Merz, über dts Nachrichtenagentur

Die SPD verlor dagegen zwei Prozentpunkte und liegt mit 19 Prozent wieder unter der 20-Prozent-Marke. Auch die Grünen büßten einen Prozentpunkt ein und kommen nur noch auf 17 Prozent. Die Werte für FDP (sechs Prozent), Linke (fünf Prozent), AfD (13 Prozent) und die sonstigen Parteien (neun Prozent) blieben im Vergleich zur Vorwoche unverändert.

Die Daten für die Umfrage wurden vom 14. bis 20. Februar erhoben. Datenbasis: 2.510 Befragte.