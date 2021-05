Forsa: Union legt erneut leicht zu

Die Union hat in der neuesten Forsa-Umfrage erneut leicht zugelegt. Laut der Erhebung für RTL und n-tv, die am Mittwochmorgen veröffentlicht wurde, kommen CDU/CSU auf 24 Prozent und damit ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Die Grünen bleiben allerdings mit 27 Prozent (-ein Prozentpunkt) stärkste politische Kraft.

Armin Laschet, über dts Nachrichtenagentur

Die SPD gewinnt einen Prozentpunkt, die FDP lässt um einen Punkt nach. Wenn jetzt Bundestagswahl wäre, könnten die Parteien mit folgendem Ergebnis rechnen: CDU/CSU 24 Prozent, SPD 15 Prozent, FDP 11 Prozent, Grüne 27 Prozent, Linke 6 Prozent, AfD 10 Prozent. Insgesamt 7 Prozent würden sich für eine der sonstigen Parteien entscheiden (5,2 Prozent).

Die Zahl der Nichtwähler und Unentschlossenen entspricht mit 24 Prozent dem Anteil der Nichtwähler bei der Bundestagswahl 2017 (23,8 Prozent). Für die Erhebung wurden vom 4 bis zum 10. Mai insgesamt 2.501 Personen befragt.