Montag, Dezember 8, 2025
12.2 C
London
Forscher: Hochverarbeitete Lebensmittel nicht pauschal ungesund

Der Dresdner Lebensmittelchemiker Thomas Henle wirbt für mehr Gelassenheit im Umgang mit hochverarbeiteten Lebensmitteln.

Forscher: Hochverarbeitete Lebensmittel Nicht Pauschal UngesundPommes mit Majo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Derzeit sehe er keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass diese generell ungesund seien, sagte Henle dem “Spiegel”. Das Problem vieler Studien zu dem Thema sei, “dass sie keine Belege liefern, sondern lediglich auf Beobachtungen beruhen”.

Der Forscher der TU Dresden fordert, genauer hinzuschauen: “Welche aus dieser Gruppe der sogenannten stark verarbeiteten Lebensmittel sind bei zu häufigem Verzehr tatsächlich problematisch? Zum Beispiel gesüßte Getränke, die sehr viel Zucker enthalten, oder sehr fettreiche und salzige Wurstwaren.” Dass Menschen krank werden, liegt laut Henle “meist am gesamten Lebensstil: zu viele Kalorien, zu wenig Bewegung.”

Im “Spiegel” kritisiert der Professor auch das Nova-System, das Lebensmittel nach dem Grad ihrer Verarbeitung klassifiziert, als “ideologisch motiviert”. Es werde “eine neue reine Wissenschaft versprochen, frei von Industrieeinfluss – aber ohne solide, überprüfbare Methoden.” Das habe auch Folgen für die Gesellschaft. Henle sagte: “Es werden alte Rollenmuster und Erwartungen an weibliche Fürsorge wiederbelebt – und das unter dem Deckmantel von Wissenschaft und Gesundheitsfürsorge.” Das könne “sogar dazu führen, dass Frauen sich schuldig fühlen, wenn sie nicht alles selbst zubereiten.” Henle sieht darin auch einen Rückschritt für die Gleichstellung von Mann und Frau.

