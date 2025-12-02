Newsletter
Dienstag, Dezember 2, 2025
11.2 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Forscher sehen noch klares Ost-West-Gefälle bei Rechtsextremismus

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Mit Blick auf Rechtsextremismus im Alltag sehen Forscher in Deutschland weiterhin ein klares Ost-West-Gefälle.

Forscher Sehen Noch Klares Ost-West-Gefälle Bei RechtsextremismusJahresrückblick 2025: Wie sich Rechtsextremismus im Alltag festsetzt und Engagierte dagegenhalten am 02.12.2025, via dts Nachrichtenagentur

“Natürlich ist es ein gesamtgesellschaftliches Problem und der Westen ist davon nicht gefeit”, sagte Romy Arnold vom Bundesverband Mobile Beratung am Dienstag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. “Aber man muss auch anerkennen, angesichts der Einstellungsmerkmale der Wahlergebnisse für extrem rechte Parteien, dass es da schon ein starkes Ost-West-Gefälle gibt.”

Matthias Quent, Rechtsextremismus-Forscher an der Hochschule Magdeburg-Stendal, ergänzte, dass in Westdeutschland eine andere politische Kultur, zivilgesellschaftliche Infrastrukturen und auch Parteibindungen viel länger und stabiler gewachsen seien als das in Ostdeutschland der Fall sein konnte. Das extrem rechte Einstellungspotenzial unterscheide sich zwischen Ost und West aber nicht signifikant und “bei jungen Menschen eigentlich überhaupt nicht”. Und auch das Potenzial für Wahlgewinne der AfD sei nicht so unterschiedlich.

Mit Blick auf einen möglichen Unterschied zwischen Stadt und Land, zeigte sich unterdessen Theresa Donner, Mitinitiatorin des sogenannten “Wir-Festivals” in Halle (Saale), auf dts-Anfrage davon überzeugt, dass Projekte wie ihres auch in kleineren Städten wie zum Beispiel Zeitz funktionieren könnten. Bei dem Festival habe man ein Angebot für die ganze Stadt geschaffen, sagte sie. “In dem Moment, wo es eine aktive Bürgerschaft gibt, die dazu bereit ist, was zu organisieren, bei dem sich viele Menschen dazugehörig fühlen und wo es zu einem Austausch kommt, sehe ich keinen Unterschied, warum das in Zeitz nicht funktionieren sollte.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

27-jähriger Augsburger in Horror-Unfall in München verwickelt – zwei Tote

0
München | Ein Augsburger biegt nichts ahnend bei Grün...
Augsburg Stadt

Medienbericht | Das kostet den FC Augsburg die Trennung von Sandro Wagner

0
Der FC Augsburg hat das Kapitel Sandro Wagner offiziell...
Polizei & Co

Vermisstenfahndung in Gersthofen und Augsburg beendet – Gesuchte gefunden

0
Die Polizei sucht derzeit dringend nach der 76-jährigen Annelise von Klipstein. Die Seniorin aus dem Gersthofener Zentrum wird seit dem heutigen Tag vermisst. Da sie möglicherweise desorientiert ist und auf Medikamente angewiesen bleibt, besteht eine akute Gefährdungslage.
Augsburg Stadt

FC Augsburg trennt sich von Chefcoach Sandro Wagner

0
Sandro Wagner, der erst im Sommer den Cheftrainerposten beim...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 01.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel