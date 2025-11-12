Fortbildung stärkt Sicherheitswacht: 1.500 Mitglieder in Bayern erreicht

Die ehrenamtlichen Mitglieder der Sicherheitswacht tragen durch ihre sichtbare Präsenz im öffentlichen Raum maßgeblich zur Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung bei. Mit Zivilcourage setzen sie sich ein und zeigen Aufmerksamkeit, wo andere weghören. Für eine funktionierende Gesellschaft sind diese verantwortungsbewussten Menschen von großer Bedeutung. Daher fand am Samstag, dem 8. November, die zentrale Fortbildung des Polizeipräsidiums Oberpfalz in der Nordgauhalle in Nabburg statt.

Zentrale Fortbildung in Nabburg

Polizeipräsident Thomas Schöniger begrüßte zahlreiche engagierte Mitglieder der Sicherheitswachten aus der gesamten Oberpfalz zu der zentralen Fortbildungsveranstaltung. Johann Kleber, der 3. Bürgermeister von Nabburg, erwähnte in seinem Grußwort: „Es ist schon zur guten Tradition geworden, dass sich die oberpfälzer Sicherheitswachten jährlich in Nabburg treffen“.

In seiner Ansprache hob Polizeipräsident Schöniger die Bedeutung der Sicherheitswacht als essenziellen Bestandteil der Sicherheitsarchitektur in Bayern und der Oberpfalz hervor. „Sie sind die Augen und Ohren der Polizei vor Ort – bürgernah, ehrenamtlich und stets mit Menschenverstand im Einsatz“, lobte er die anwesenden Mitglieder.

Wachsender Einfluss der Sicherheitswacht

Die Sicherheitswacht Bayern, die seit über 30 Jahren besteht, umfasst erstmals mehr als 1.500 Angehörige. Besonders freute sich Schöniger darüber, dass die 1.500ste Sicherheitswachtangehörige aus Amberg in der Oberpfalz stammt.

Der diesjährige Schwerpunkt der Fortbildung lag auf einem Vortrag einer Kommunikationsexpertin der Polizei aus München. Sie zeigte auf, wie die Sicherheitswachten deeskalierend auf provokante oder aggressive Verhaltensweisen während ihrer Streifengänge reagieren können.

Hintergründe zur Sicherheitswacht

Die Sicherheitswacht wurde 1994 in Bayern gegründet und startete 1995 in Weiden i.d.OPf. Als eines der größten Netzwerke in Bayern sind in der Oberpfalz mittlerweile 181 Angehörige in 33 Städten und Gemeinden organisiert. Die Befugnisse der Sicherheitswacht werden im Sicherheitswachtgesetz geregelt und erstrecken sich auf Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beweissicherung. Dazu gehören das Festhalten eines Straftäters, Notwehr sowie die Erteilung von Platzverweisen bei Gefahr.

Angehende Mitglieder sollten zwischen 18 und 62 Jahre alt sein, die deutsche Sprache beherrschen, über eine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung verfügen und Freude am Umgang mit Menschen haben. Zudem sind Zuverlässigkeit, Verantwortungsbereitschaft sowie gesundheitliche Eignung für den Außendienst notwendig. Weitere Informationen zur Bayerischen Sicherheitswacht finden Interessierte auf der offiziellen Webseite der Polizei Bayern.