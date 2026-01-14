Frachtschiff im Fürther Hafen schlägt Leck: Ursache noch ungeklärt, Kanal wieder freigegeben

Am Mittwochnachmittag kam es auf dem Main-Donau-Kanal im Bereich des Fürther Hafens zu einem Zwischenfall, als Wasser in ein Frachtschiff eindrang. Einsatzkräfte sicherten das Schiff, und es gab keine Verletzten.

Wassereinbruch auf Frachtschiff

Gegen 16:50 Uhr fuhr das mit Schüttgut beladene Frachtschiff von Nürnberg kommend in Richtung Bamberg, als es aus bisher ungeklärter Ursache leckschlug und Wasser in den Innenraum eindrang.

Taucher und Polizei im Einsatz

Polizeistreifen der Inspektion Fürth entdeckten ein mögliches Leck im vorderen Bereich des 102 Meter langen Schiffes. Feuerwehrtaucher suchten die Außenhülle des Schiffes ab, konnten das Leck jedoch nicht eindeutig lokalisieren. Der Main-Donau-Kanal war vorübergehend gesperrt, wurde aber später wieder freigegeben.

Maßnahmen und Ermittlungen

Um die Ursache zu klären, wird das 1806 Tonnen schwere Schiff am Donnerstagmorgen vollständig entladen. Ein Gutachter wird hinzugezogen. Das Schiff liegt sicher im Hafen Fürth, und eine Ölsperre wurde vorsorglich um das Schiff errichtet. Aktuell geht keine Gefahr von dem Frachtschiff aus. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

