Fragezeichen hinter einigen Verletzten | Die ECDC Memmingen Indians müssen nach Bad Tölz

Am Freitagabend um 19:30 Uhr spielen die ECDC Memmingen Indians bei den Tölzer Löwen als Gastmannschaft. Die formstarken Gastgeber sollen besiegt werden, bevor am Sonntag Stuttgart zum Spiel am Hühnerberg antritt.

Die Indians treten am Freitag gegen den Elftplatzierten der Tölzer an. Die Mannschaft aus Oberbayern ist mit ihrem bisherigen Saisonverlauf unzufrieden, aber in letzter Zeit haben die Löwen wieder zurück auf die Erfolgsspur gefunden. Der Trainerwechsel hin zu Axel Kammerer hatte zunächst kein Erfolg, aber in den letzten Wochen hat sich die Mannschaft merklich stabilisiert. Zuletzt hat die Mannschaft gegen Stuttgart und Höchstadt gewonnen und äußerst knapp gegen die Top-Teams aus Weiden und Bayreuth verloren. Die Indians sollten also vorbereitet sein.

Marc Schmidpeter und Topi Piipponen führen die interne Scorerliste der Mannschaft an. Es ist möglich, dass bis Freitag ein weiterer Stürmer, auf den alle sehnsüchtig warten, dem Team beitreten wird. Philipp Schlager und Steven Deeg führen das Team in der Verteidigung an. Vor einigen Wochen konnte Klemen Pretnar aus der letztjährigen Rosenheimer Meistermannschaft verpflichtet werden.

Die Indians gingen arg ersatzgeschwächt aus dem letzten Wochenende. Eine handvoll Akteure ist angeschlagen, ihr Einsatz wird sich erst am Spieltag entscheiden. Darunter sind mit Linus Svedlund und Eddy Homjakovs auch zwei Kontingentspieler. Ob von den Verletzten jemand aufs Eis zurückkehrt, ist ebenfalls noch nicht ganz klar. Die besten Chancen auf ein zeitiges Comeback werden dabei Valentin Busch eingeräumt, der sich wieder im Eistraining befindet.